La Città di Peschiera Borromeo commemora il 30° anniversario della scomparsa di Paolo Borsellino con un nutrito programma di eventi e iniziative

(Di giovedì 14 luglio 2022) Martedì 19 luglio alle ore 18.30 si terrà un Flashmob in via Fallaci, alle ore 19.15 avverrà la deposizionecoronativa con i saluti istituzionali presso il Centroin via Carducci, alle ore 20.00 in biblioteca si svolgerà il Convegno “Apriamo gli occhi: la presenzacriminalità organizzata in provincia di Milano”

Il sindaco Luigi Brugnaro ha anche firmato un'ordinanza con le regole di comportamento per la sicurezza in. Dalle 19 di sabato alle 3 vietata alle attivit commerciali di qualsiasi natura, alle ...Il presidente dello Sri Lanka, Gotabaya Rajapaksa, stato autorizzato oggi a entrare a Singapore in visita privata ma non ha ottenuto asilo: lo ha detto la- stato. Il leader arrivato dalle Maldive, arcipelago dove ha riparato dopo la fuga dalla capitale Colombo in seguito alle proteste per la crisi economica che colpisce il ... Interazione tra città e porto, come valorizzare il patrimonio immobiliare portuale.