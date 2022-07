Italia Femminile Islanda 1-1, pari in rimonta e primo punto per le azzurre (Di giovedì 14 luglio 2022) Italia Femminile Islanda, le azzurre trovano l’1-1 in rimonta e conquistano il primo punto del girone dell’Europeo Un pari arrivato grazie alla rete di Bergamaschi al 62? ha consentito all’Italia Femminile di trovare il primo punto del girone del suo Europeo contro l’Islanda. Gol arrivato dopo l’iniziale vantaggio firmato da Vilhjalmsdottir dopo soli 3 minuti di gioco e parziale riscatto dopo il ko all’esordio con la Francia. Prossimo match lunedì contro il Belgio in cui bisognerà assolutamente vincere. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 14 luglio 2022), letrovano l’1-1 ine conquistano ildel girone dell’Europeo Unarrivato grazie alla rete di Bergamaschi al 62? ha consentito all’di trovare ildel girone del suo Europeo contro l’. Gol arrivato dopo l’iniziale vantaggio firmato da Vilhjalmsdottir dopo soli 3 minuti di gioco e parziale riscatto dopo il ko all’esordio con la Francia. Prossimo match lunedì contro il Belgio in cui bisognerà assolutamente vincere. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Pubblicità

TNannicini : La pandemia e il post-pandemia stanno dimostrando che, senza la piena occupazione femminile, l'Italia non si rialza… - OptaPaolo : 5 - Per la prima volta nella storia l'#Italia femminile ha subito 5 gol in un primo tempo di un match di una fase f… - forzaroma : Europeo Femminile, #Italia-Islanda 1-1: in campo #Linari, Di Guglielmo e #Bartoli - Fprime86 : RT @CalcioPillole: Europeo femminile, solo 1-1 dell’Italia contro l’Islanda - Fprime86 : RT @TUTTOJUVE_COM: Italia Femminile - Islanda 1-1. Bergamaschi tiene vive le chance di qualificazione -