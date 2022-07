Il sindaco di Dimaro fa sognare i tifosi del Napoli in diretta su Dybala | avete sentito?

Leggi su spazionapoli

(Di giovedì 14 luglio 2022) Andrea Lazzaroni,di, luogo dove ilsta svolgendo la prima fase del ritiro estivo, ha rilasciato delle dichiarazioni per Radio Punto Nuovo. Tra i vari temi affrontati particolare attenzione sulle parole riferite riguardo il possibile approdo di Pauloin maglia azzurra. Non è da escludere nulla, perché “il presidente porta sempre sorprese”. (Getty Images)L’intervista aldi– “Stiamo cercando di portare un po’ di trentinità in questo ritiro. Abbiamo diverse strutture, soprattutto dedicate ai bambini che devono essere sempre protagonisti. C’è la nostra pista da sci con i maestri per far capire ai bambini cosa sia una sciata, anche se la neve con questo caldo non c’è. Nel piazzale antistante il campo sportivo c’è una ...