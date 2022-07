Il M5s doveva avere vita breve: temo che allearsi al sistema non abbia premiato (Di giovedì 14 luglio 2022) di Giorgio Boratto Era prevedibile una parabola del grillismo; un sistema politico italiano che ha digerito la Democrazia Cristiana e poi il berlusconismo non poteva certo ruminare a lungo il MoVimento 5 Stelle: deglutire quella sorta di bolo. doveva avere vita breve chi era partito da un ‘Vaffa’ per arrivare a pronosticare una democrazia diretta via web, con gli italiani molto conservatori e resistenti ai cambiamenti. Gli unici che hanno dato sfogo a quegli impeti di trasformazione e di iniziale antipolitica, che era soprattutto antipartitica, erano stati i partiti stessi che hanno subito accettato di diminuire i parlamentari e quindi la stessa rappresentanza loro e del Paese. Poi insieme a qualche spruzzata di riforme tipo il Reddito di Cittadinanza – poi sconfessato soprattutto dalla destra – ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 14 luglio 2022) di Giorgio Boratto Era prevedibile una parabola del grillismo; unpolitico italiano che ha digerito la Democrazia Cristiana e poi il berlusconismo non poteva certo ruminare a lungo il MoVimento 5 Stelle: deglutire quella sorta di bolo.chi era partito da un ‘Vaffa’ per arrivare a pronosticare una democrazia diretta via web, con gli italiani molto conservatori e resistenti ai cambiamenti. Gli unici che hanno dato sfogo a quegli impeti di trasformazione e di iniziale antipolitica, che era soprattutto antipartitica, erano stati i partiti stessi che hanno subito accettato di diminuire i parlamentari e quindi la stessa rappresentanza loro e del Paese. Poi insieme a qualche spruzzata di riforme tipo il Reddito di Cittadinanza – poi sconfessato soprattutto dalla destra – ...

Pubblicità

ilfattoblog : Il M5s doveva avere vita breve: temo che allearsi al sistema non abbia premiato - direct_congo : RT @Ninah04282351: La senatrice m5s ha fatto una premessa. Dopo che avete fatto fuori Conte, Il m5s è entrato al governo sulla base punti… - Noname63840335 : RT @GianniMagini: Doveva essere il 'Governo dei Migliori'. Ma l'Italia non è 'migliore' grazie a #Draghi. L'Italia finora ha RESISTITO, e p… - Ninah04282351 : La senatrice m5s ha fatto una premessa. Dopo che avete fatto fuori Conte, Il m5s è entrato al governo sulla base… - ilgattoromy1 : RT @GianniMagini: Doveva essere il 'Governo dei Migliori'. Ma l'Italia non è 'migliore' grazie a #Draghi. L'Italia finora ha RESISTITO, e p… -