I giocatori che valgono di più: Leao al top per crescita (Di giovedì 14 luglio 2022) Kylian Mbappé è il calciatore con il valore di mercato più alto al mondo. E’ questo il risultato dell’aggiornamento dei valori dei giocatori a luglio da parte di Football Benchmark. Secondo l’analisi, l’attaccante francese – che di recente ha rinnovato fino al 2025 con il PSG – ha un valore di 230,1 milioni di euro. Calcio e Finanza. Leggi su calcioefinanza (Di giovedì 14 luglio 2022) Kylian Mbappé è il calciatore con il valore di mercato più alto al mondo. E’ questo il risultato dell’aggiornamento dei valori deia luglio da parte di Football Benchmark. Secondo l’analisi, l’attaccante francese – che di recente ha rinnovato fino al 2025 con il PSG – ha un valore di 230,1 milioni di euro. Calcio e Finanza.

Pubblicità

FBiasin : #Marotta: #Dybala fa parte di quella serie di giocatori svincolati che rappresenta, rappresentava un’opportunità, m… - gippu1 : La #Juventus 2022-23 avrà in rosa giocatori che hanno segnato nell'ultima finale - degli Europei (Bonucci) - di Cop… - CB_Ignoranza : A 39 anni, dopo aver vinto tutto, molti giocatori potrebbero stare al mare con occhiali da sole e birretta a goders… - Giusepp83165281 : @ParadiseEbbasta @86_longo Perché non siamo coglioni come voi che emettete bond per ripianare debiti dopo acquisti… - ycsdamagecase : RT @gippu1: Per @CronacheTweet, come andò che la Premier League iniziò a comprare i migliori giocatori della serie A, quando per 15 anni er… -