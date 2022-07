Ginnastica ritmica, Sofia Raffaeli padrona delle clavette: spettacolare trionfo ai World Games (Di giovedì 14 luglio 2022) Sofia Raffaeli sfodera la sua classe perentoria alle tanto amate clavette e conquista la medaglia d’oro ai World Games, competizione multisportiva riservata a quelle discipline che non sono previste alle Olimpiadi. La Ginnastica ritmica è inserita nel programma a cinque cerchi, ma soltanto con il concorso generale, e quindi spazio alle singole specialità in quel di Birmingham (Alabama, USA). La ribattezzata Formica Atomica si è esaltata con l’attrezzo prediletta e ha trionfato in maniera perentoria, eseguendo un esercizio perfetto e premiato con il rilevante punteggio di 33.050 (15.900 le difficoltà, 8.250 di esecuzione, 8.900 per la parte artistica). La 18enne marchigiana sale sul gradino più alto del podio, dopo il doppio argento di ieri tra cerchio e palla, facendo ... Leggi su oasport (Di giovedì 14 luglio 2022)sfodera la sua classe perentoria alle tanto amatee conquista la medaglia d’oro ai, competizione multisportiva riservata a quelle discipline che non sono previste alle Olimpiadi. Laè inserita nel programma a cinque cerchi, ma soltanto con il concorso generale, e quindi spazio alle singole specialità in quel di Birmingham (Alabama, USA). La ribattezzata Formica Atomica si è esaltata con l’attrezzo prediletta e ha trionfato in maniera perentoria, eseguendo un esercizio perfetto e premiato con il rilevante punteggio di 33.050 (15.900 le difficoltà, 8.250 di esecuzione, 8.900 per la parte artistica). La 18enne marchigiana sale sul gradino più alto del podio, dopo il doppio argento di ieri tra cerchio e palla, facendo ...

