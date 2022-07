Fenerbahce | UFFICIALE arriva un attaccante dall'Inghilterra

Pubblicità

TUTTO mercato WEB

L'impressione è che Kim Min - Jae delpossa davvero essere in cima alla lista dei ... prima offertadel club azzurro Koulibaly al Chelsea, smentite sul nome di Acerbi come ...... rendendo quindiil suo trasferimento a Londra per ben 40 milioni di euro . Per il club ... il nome preferito è quello del sudcoreano Kim Min - Jae , attualmente in forza al: il ... UFFICIALE: Fenerbahçe, ecco Joshua King. Il norvegese arriva dal Watford Il centrale sudcoreano del Fenerbahce Kim Min-Jae è entrato ancora una volta nel radar del Napoli. Tutte le news sul calciomercato Napoli e sul Napoli Secondo Sabah, è stato riferito che il trasferime ...Non è detto sarà il Napoli la sua nuova squadra, una cosa è certa: Kim-Min Jae sta per salutare il Fenerbahçe. Il forte difensore sudcoreano, secondo quanto si legge su Sabah Spor, media turco, la soc ...