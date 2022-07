Europei donne | Italia gioca bene ma con l' Islanda è 1-1

Leggi su agi

(Di giovedì 14 luglio 2022) AGI - Pari per 1-1 con l'nel secondo match, le azzurre si giocheranno tutto lunedì contro il Belgio. Islandesi avanti al 3' con Vilhjalmsdottir, pari delle azzurre della ct Bertolini con Bergamaschi al 62'. La ct azzurra effettua diversi cambi di formazione, dopo la pesante batosta subita per mano della Francia domenica scorsa nella gara d'esordio, ma Gama e compagne partono male. Al 3' islandesi già in vantaggio con Vilhjalmsdottir che approfitta di una situazione di mischia per trafiggere Giuliani. L'prova a reagire al 9', ma il tiro di Bergamaschi si spegne fuori. Le azzurre alzano il pressing provando a creare occasioni, le avversarie - però - sono forti fisicamente e reggono l'impatto. Al 19' ci tenta Caruso dal limite, nessun problema per Sigurdardottir. Da qui in poi tanti cross delle azzurre che non riescono mai a trovare lo ...