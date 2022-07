Draghi annuncia dimissioni: non c'è più maggioranza di unità nazionale (Di giovedì 14 luglio 2022) "Voglio annunciarvi che questa sera rassegnerò le mie dimissioni nelle mani del Presidente della Repubblica". Lo ha detto il presidente del Consiglio Mario Draghi in apertura del Consiglio dei ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 14 luglio 2022) "Vogliorvi che questa sera rassegnerò le mienelle mani del Presidente della Repubblica". Lo ha detto il presidente del Consiglio Marioin apertura del Consiglio dei ...

Agenzia_Ansa : FLASH | Draghi annuncia al Consiglio dei ministri, mi dimetto. #ANSA - repubblica : Cdm, #Draghi annuncia: 'Stasera rassegnerò le dimissioni. Maggioranza di unità nazionale non c'è più'… - Agenzia_Ansa : ll testo dell'intervento di Draghi al Consiglio dei ministri in cui annuncia che darà le dimissioni da presidente d… - benjamn_boliche : RT @Adnkronos: #Crisi #governo: #Draghi annuncia dimissioni in Cdm. Cosa sta succedendo? Tutti gli aggiornamenti qui: - biondorelativo : RT @LiveSpinoza: Draghi annuncia le dimissioni: 'La sapete quella del banchiere che si è rotto il cazzo?' [@rostokkio] -