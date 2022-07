Dl Aiuti, dal Senato fiducia al governo (172 sì, 39 no). Draghi non si dimette, riflette (Di giovedì 14 luglio 2022) L’Aula del Senato ha confermato la fiducia al governo posta sul dl Aiuti. I sì sono stati 172, i no 39, nessun astenuto. Il M5s non ha partecipato al voto risultando assente alla prima e alla seconda... Leggi su feedpress.me (Di giovedì 14 luglio 2022) L’Aula delha confermato laalposta sul dl. I sì sono stati 172, i no 39, nessun astenuto. Il M5s non ha partecipato al voto risultando assente alla prima e alla seconda...

Pubblicità

fattoquotidiano : M5s, Airola: “Io sono per uscire dal governo, posso comprendere appoggio esterno. Non ci sono le condizioni per vot… - lorepregliasco : Il consiglio nazionale del M5S ha deciso di non votare, con uscita dall'Aula, domani al Senato sulla fiducia posta… - borghi_claudio : @giulianol @TheForgottenM13 @megliobarbari L'unica cosa che si otterrebbe non facendo passare il decreto aiuti doma… - Quinta00876879 : RT @Black_______28: #Renzi non bada agli interessi dei cittadini ma solo i suoi,non ha esitato con 500 morti italiani di staccare la spina… - gipsy1966 : RT @AutoreNegro: -