Dalla Turchia: Kim ieri non si è allenato col Fenerbahce, sta trattando il suo trasferimento (Di giovedì 14 luglio 2022) Il difensore sudcoreano Kim-Min Jae, tra gli obiettivi del Napoli per sostituire Kalidou Koulibaly, nella giornata di ieri non ha partecipato all'allenamento del Fenerbahche perché sta trattando il suo trasferimento in azzurro. Lo fanno sapere i media turchi, in particolare A Spor. Kim Min-Jae, Fenerbahçe'nin bugünkü idman?nda yer almad?! Güney Koreli futbolcu transfer görü?meleri gerçekle?tiriyor. pic.twitter.com/N9dYHS5fmd — A Spor (@aspor) July 13, 2022 L'articolo ilNapolista.

