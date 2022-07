Crisi Governo, il presidente Occhiuto bacchetta i 5S: “Sono miopi, Draghi merita fiducia” (Di giovedì 14 luglio 2022) "Catapultare il Paese in una Crisi di Governo dagli esiti quanto mai incerti, solo per un presunto tornaconto elettorale, è un atteggiamento sconsiderato e miope. Il Movimento 5 Stelle si sta assumendo... Leggi su feedpress.me (Di giovedì 14 luglio 2022) "Catapultare il Paese in unadidagli esiti quanto mai incerti, solo per un presunto tornaconto elettorale, è un atteggiamento sconsiderato e miope. Il Movimento 5 Stelle si sta assumendo...

Pubblicità

CottarelliCPI : Notizia di oggi: l’inflazione a giugno negli US sale al 9,1%. In Europa siamo vicini (8,6%). Euro debole (parità co… - matteorenzi : Cerco le parole giuste per dire ciò che penso della crisi di governo voluta dai Cinque Stelle. Ci vediamo in dirett… - davidefaraone : La cacciata di Johnson (non mi è simpatico), la sconfitta di Macron e infine la crisi del governo Draghi. Tre vitto… - DilannoGiovanni : RT @mara_carfagna: Proroga del taglio delle accise su benzina e gasolio; bonus di 200 euro per 28 milioni di lavoratori e pensionati; esten… - infoitinterno : Sondaggi elettorali e crisi di governo: chi vince se si torna a votare -