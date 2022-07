Can Yaman innamorato di un’attrice del Paradiso delle Signore? (Di giovedì 14 luglio 2022) Sono due attori e il gossip che li riguarda parla d’amore, sono Can Yaman e Francesca Del Fa. E mentre si attende la conferma o la smentita da parte dei diretti interessati c’è chi sembra averli pizzicati insieme. E’ l’attrice de Il Paradiso delle Signore che ha rubato il cuore dell’amatissimo Can Yaman? All’attore turco dopo Diletta Leotta vengono affibbiati di continuo nuovi flirt o fidanzamenti, notissimo e per niente vero quello con Francesca Chillemi; loro due stanno lavorando da tempo sullo stesso set, sono molto legati ma solo da una bellissima amicizia. Che succede invece tra Can Yaman e Francesca Del Fa? Lei interpreta il ruolo di Irene Cipriani nella famosa serie. Sembra che i due attori si siano conosciuti in occasione del filming Italy Sardegna in cui Can era ospite ... Leggi su ultimenotizieflash (Di giovedì 14 luglio 2022) Sono due attori e il gossip che li riguarda parla d’amore, sono Cane Francesca Del Fa. E mentre si attende la conferma o la smentita da parte dei diretti interessati c’è chi sembra averli pizzicati insieme. E’ l’attrice de Ilche ha rubato il cuore dell’amatissimo Can? All’attore turco dopo Diletta Leotta vengono affibbiati di continuo nuovi flirt o fidanzamenti, notissimo e per niente vero quello con Francesca Chillemi; loro due stanno lavorando da tempo sullo stesso set, sono molto legati ma solo da una bellissima amicizia. Che succede invece tra Cane Francesca Del Fa? Lei interpreta il ruolo di Irene Cipriani nella famosa serie. Sembra che i due attori si siano conosciuti in occasione del filming Italy Sardegna in cui Can era ospite ...

Pubblicità

chiclei : Qual è il personaggio interpretato da Can Yaman che hai amato di più? - - tIghcRwzORjGEk0 : RT @infoitcultura: Can Yaman e l’attrice del Paradiso delle Signore: le foto, c’è del tenero - infoitcultura : Can Yaman e l’attrice del Paradiso delle Signore: le foto, c’è del tenero - infoitcultura : Can Yaman in love: ecco chi starebbe frequentando l'attore - infoitcultura : Can Yaman dimentica Diletta Leotta: chi è la sua nuova fiamma -