Cagliari, Joao Pedro in bilico tra Fenerbahce e Galatasaray: la situazione (Di giovedì 14 luglio 2022) Calciomercato Cagliari: nella giornata di domani, l’agente di Joao Pedro incontrerà sia il Fenerbahce che il Galatasaray per trovare un accordo La giornata di domani potrebbe essere decisiva per stabilire il futuro di Joao Pedro. Il suo agente, Matteo Piccioli, infatti, volerà in Turchia per parlare con i due club interessati all’attaccante: Fenerbahce e Galatasaray. Come riportato da Alfredo Pedullà sarà una gara praticamente a due tra club turchi in cui vincerà chi offrirà di più sia al Cagliari che al giocatore. In Italia l’unico club che ancora ci spera è il Torino con la Salernitana mai stata vicina a Joao Pedro. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SUL Cagliari SU ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 14 luglio 2022) Calciomercato: nella giornata di domani, l’agente diincontrerà sia ilche ilper trovare un accordo La giornata di domani potrebbe essere decisiva per stabilire il futuro di. Il suo agente, Matteo Piccioli, infatti, volerà in Turchia per parlare con i due club interessati all’attaccante:. Come riportato da Alfredo Pedullà sarà una gara praticamente a due tra club turchi in cui vincerà chi offrirà di più sia alche al giocatore. In Italia l’unico club che ancora ci spera è il Torino con la Salernitana mai stata vicina a. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULSU ...

