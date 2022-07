Atletica | Mondiali Eugene 2022 Malagò | “Nessun dramma se non arrivano medaglie”

Leggi su sportface

(Di giovedì 14 luglio 2022) “Ho visto ieri Antonio La Torre che ha detto ‘non facciamo isterie e drammi se non dovessero arrivare‘, e ha fatto bene a dirlo non per mettere le mani avanti, ma perché serve tener conto di tutta una serie di fattori: Palmisano è fuori gioco per un infortunio, sappiamo benissimo quello che è stato il percorso di Jacobs negli ultimi mesi di complessità, Tamberi ci ha abituati a sorprese straordinarie ma l’alto non è una scienza matematica”. Queste le parole di Giovanni, presidente del Coni, a margine della presentazione del rapporto “I numeri dello sport dopo il Covid-19 da dove riportiamo” nel Salone d’Onore del Coni, in vista deidiin Oregon, negli Stati Uniti. “Però Della Valle nel triplo ci fa ben sperare, la Fantini nel martello anche e la 4×100 secondo me è competitiva. ...