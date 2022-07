Alessandra Amoroso a San Siro, la grande festa che sa di raduno fanclub (Di giovedì 14 luglio 2022) Oltre due ore e mezza di musica, un corpo di ballo composto da 90 ballerini con la direzione coreografica di Veronica Peparini: a San Siro va in scena la festa di Alessandra Amoroso, sul palco con un’orchestra di 47 elementi diretta dal Maestro Pino Perris. La band della cantante salentina per San Siro è composta dagli 8 musicisti che condividono il palco con Alessandra da 13 anni: Davide Aru (direzione artistica e chitarre), Ronny Aglietti (basso e sequenze), Dado Pecchioli (batteria), David Pieralisi (chitarre), Alessandro Magnalasche (chitarre), Roberto Bassi (tastiere), Luciana Vaona (cori), Pamela Scarponi (cori). In scaletta i suoi successi, ma non solo, anche canzoni che hanno conquistato i suoi 42.000 fan presenti ma non così note al pubblico generalista. Per ascoltare ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 14 luglio 2022) Oltre due ore e mezza di musica, un corpo di ballo composto da 90 ballerini con la direzione coreografica di Veronica Peparini: a Sanva in scena ladi, sul palco con un’orchestra di 47 elementi diretta dal Maestro Pino Perris. La band della cantante salentina per Sanè composta dagli 8 musicisti che condividono il palco conda 13 anni: Davide Aru (direzione artistica e chitarre), Ronny Aglietti (basso e sequenze), Dado Pecchioli (batteria), David Pieralisi (chitarre), Alessandro Magnalasche (chitarre), Roberto Bassi (tastiere), Luciana Vaona (cori), Pamela Scarponi (cori). In scaletta i suoi successi, ma non solo, anche canzoni che hanno conquistato i suoi 42.000 fan presenti ma non così note al pubblico generalista. Per ascoltare ...

Pubblicità

IlContiAndrea : Dopo San Siro, Alessandra Amoroso tornerà live da novembre nei principali palasport italiani con #TuttoAccadeTour d… - rtl1025 : ?? #TuttoAccadeSuRTL1025: accade che domani sera dalle 21 trasmetteremo in diretta da San Siro il primo concerto all… - TicketOneIT : ?Oggi 13 luglio 2022 è il giorno in cui “TUTTO ACCADE a San Siro” ? ??@AmorosoOF è pronta a conquistare il palco pi… - MeryPirozzi : RT @Vale41229116: per me è Alessandra Amoroso che a fine concerto esce a sorpresa e ringrazia tutti i fan presenti #TuttoAccadeASanSiro h… - niCC0lo : piuttosto di andare ad un concerto di Alessandra Amoroso mi sparo in bocca -