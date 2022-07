Alberto Matano, luna di miele a Pantelleria con il marito Riccardo Mannino (Di giovedì 14 luglio 2022) Alberto Matano e Riccardo Mannino, novelli sposi, si sono concessi una romantica luna di miele, a poche settimane dell’unione civile, celebrata lo scorso 11 giugno. La coppia, insieme da 15 anni, ha scelto il mare di Pantelleria, ma non è riuscita a sfuggire ai paparazzi. Il noto conduttore tornerà al timone de La vita in diretta il prossimo 12 settembre. Alberto Matano e Riccardo Mannino: luna di miele a Pantelleria Dopo il clamore mediatico delle sue nozze con il compagno storico Riccardo Mannino, Alberto Matano, che aveva tenuto fino a quel giorno lontani i riflettori dalla sua vita ... Leggi su dilei (Di giovedì 14 luglio 2022), novelli sposi, si sono concessi una romanticadi, a poche settimane dell’unione civile, celebrata lo scorso 11 giugno. La coppia, insieme da 15 anni, ha scelto il mare di, ma non è riuscita a sfuggire ai paparazzi. Il noto conduttore tornerà al timone de La vita in diretta il prossimo 12 settembre.diDopo il clamore mediatico delle sue nozze con il compagno storico, che aveva tenuto fino a quel giorno lontani i riflettori dalla sua vita ...

Pubblicità

peppesava : RT @Ragusanews: Alberto Matano e Riccardo Mannino, luna di miele in Sicilia - Ragusanews : Alberto Matano e Riccardo Mannino, luna di miele in Sicilia - infoitcultura : Alberto Matano e Riccardo Mannino, in luna di miele tra il sole e la natura: ecco dove - NowMyNews : Alberto Matano and Riccardo Mannino, honeymoon photos in Pantelleria - infoitcultura : La dolce luna di miele di Alberto Matano e Riccardo Mannino | FOTO -