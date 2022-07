Al via ‘Metamorfosi’ | nuovo sistema per allevare il baco da seta

Leggi su italiasera

(Di giovedì 14 luglio 2022) (Adnkronos) – Al via il progetto “Metamorfosi”, che ha come obiettivo la creazione di untecnologicamente innovativo ed integrato di coltivazione del gelso e di allevamento intensivo delda(Bombyx mori). Ilproduttivo “consentirà di ottenere laed i relativi prodotti derivati in modo differente dai normali cicli di produzione, sia per quanto concerne le tradizionali applicazioni tessili che per l’utilizzo in settori innovativi, quali il biomedico, il cosmetico ed il farmacologico”. “La fase di studio preliminare e l’installazione dell’impianto dimostrativo saranno localizzati inizialmente a Messina, per poi estendersi nel resto del Paese. Si prevede che l’impatto del progetto sarà tale da consentire un rilevante indotto economico per la Sicilia e ...