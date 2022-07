UFFICIALE – Chelsea, Sterling sbarca a Londra (Di mercoledì 13 luglio 2022) Dopo la notizia di Gabriel Jesus all’Arsenal, ecco un’altra cessione illustre per il Manchester City. Raheem Sterling è un nuovo attaccante del Chelsea. L’esterno inglese prende il volo per arrivare dritto alla corte di Tuchel, che lo ha richiesto personalmente alla nuova proprietà. Ai Citizens un conguaglio economico di circa 50 milioni, nonostante fosse in scadenza a giugno 2023, dopo averlo pagato quasi 70 milioni nel 2015. Acquistato su richiesta di Pellegrini, confermato poi da Guardiola, Sterling è stato tra i migliori calciatori del city in questi 7 anni. In 337 gare ufficiali, è riuscito a collezionare 131 reti e 94 assist, arrivando in doppia cifra praticamente ogni stagione. Grande colpo dei londinesi che si portano a casa un calciatore fulmineo, capace di entrare tranquillamente nei complessi schemi dell’allenatore tedesco. ... Leggi su 11contro11 (Di mercoledì 13 luglio 2022) Dopo la notizia di Gabriel Jesus all’Arsenal, ecco un’altra cessione illustre per il Manchester City. Raheemè un nuovo attaccante del. L’esterno inglese prende il volo per arrivare dritto alla corte di Tuchel, che lo ha richiesto personalmente alla nuova proprietà. Ai Citizens un conguaglio economico di circa 50 milioni, nonostante fosse in scadenza a giugno 2023, dopo averlo pagato quasi 70 milioni nel 2015. Acquistato su richiesta di Pellegrini, confermato poi da Guardiola,è stato tra i migliori calciatori del city in questi 7 anni. In 337 gare ufficiali, è riuscito a collezionare 131 reti e 94 assist, arrivando in doppia cifra praticamente ogni stagione. Grande colpo dei londinesi che si portano a casa un calciatore fulmineo, capace di entrare tranquillamente nei complessi schemi dell’allenatore tedesco. ...

