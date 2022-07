Pubblicità

thewatcherpost : «Abolire subito il #redditodicittadinanza per sostenere le aziende che operano nel settore turistico», lo ha detto… - PaoloBozzacchi : RT @thewatcherpost: Largo Chigi | La pandemia ha cambiato il #turismo. Ospiti di @PaoloBozzacchi: Magda Antonioli (@ETC_Corporate), Gianluc… - thewatcherpost : Largo Chigi | La pandemia ha cambiato il #turismo. Ospiti di @PaoloBozzacchi: Magda Antonioli (@ETC_Corporate), Gia… - Reartwo : RT @thewatcherpost: ?? Largo Chigi, #13luglio h8.45 | La pandemia ha cambiato il #turismo. Discuteremo dello stato di salute del settore con… - carpinelloTitty : RT @thewatcherpost: ?? Largo Chigi, #13luglio h8.45 | La pandemia ha cambiato il #turismo. Discuteremo dello stato di salute del settore con… -

Agenzia askanews

Abbiamo presentatoanni fa una proposta di legge per istituire un ministero del, che oggi ... questa secondo proposta è ancora ferma in Senato", ha concluso. 13 luglio 2022... Sandro Pappalardo del cda dell'Enit, John Portelli direttore generale Roma Cruise Terminal, Gianlucacomponente dell'Osservatorio nazionale del, Sergio Berlenghi responsabile delle ... Turismo, Caramanna (FdI): abolire reddito di cittadinanza Per il secondo punto chiediamo di tagliare il cuneo fiscale e aiutare le aziende ad assumere", ha dichiarato Gianluca Caramanna, Responsabile Turismo di Fratelli d'Italia, durante la puntata odierna ...ANCONA - Nel valzer delle nomine regionali, riesce ad accaparrarsi uno dei ruoli più ambiti. Come anticipato dal Corriere Adriatico, sarà Marco Bruschini a guidare l’Agenzia ...