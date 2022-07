Traffico Roma del 13-07-2022 ore 08:30 (Di mercoledì 13 luglio 2022) Errore: L'attributo resource non è valido. Luceverde Roma in Women trovati dalla redazione non molte le novità sul Raccordo Anulare permangono Code in carreggiata interna dal bivio con la Roma Napoli fino alla Ardeatina sempre in internal code a tratti da una puntina al bivio con la Roma Fiumicino in carreggiata esterna Ci sono code tra La Rustica la Tiburtina tra la Salaria all’uscita per l’ospedale Sant’Andrea e tra Boccea e Aurelia tutta la turbano dell’arma L’Aquila mancano quote da Viale Palmiro Togliatti alla tangenziale est in tangenziale coda tratti dalla stazione Tiburtina all’uscita però Li Campi Sportivi in direzione Stadio Olimpico ma ci sono cose anche verso San Giovanni tra l’uscita Pietralata Monti Tiburtini è l’uscita per la stazione Tiburtina restano code sull’Aurelia dalla raccordo a Piazza Irnerio sulla Flaminia ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 13 luglio 2022) Errore: L'attributo resource non è valido. Luceverdein Women trovati dalla redazione non molte le novità sul Raccordo Anulare permangono Code in carreggiata interna dal bivio con laNapoli fino alla Ardeatina sempre in internal code a tratti da una puntina al bivio con laFiumicino in carreggiata esterna Ci sono code tra La Rustica la Tiburtina tra la Salaria all’uscita per l’ospedale Sant’Andrea e tra Boccea e Aurelia tutta la turbano dell’arma L’Aquila mancano quote da Viale Palmiro Togliatti alla tangenziale est in tangenziale coda tratti dalla stazione Tiburtina all’uscita però Li Campi Sportivi in direzione Stadio Olimpico ma ci sono cose anche verso San Giovanni tra l’uscita Pietralata Monti Tiburtini è l’uscita per la stazione Tiburtina restano code sull’Aurelia dalla raccordo a Piazza Irnerio sulla Flaminia ...

il_cappellini : Sto guidando in centro a Roma, c'è così traffico che sto dando nuovo senso allo slogan elettorale 'La città dei 15… - LuceverdeRoma : ??#Roma #Traffico -Tangenziale Est ??????Code tra Uscita Via delle Valli-Piazza Conca d'Oro-Piazza Gondar e Via dei Ca… - muoversintoscan : ???TRAFFICO REGOLARE In #A1, in direzione Roma: rallentamenti RISOLTI tra Valdichiana e Chiusi #viabiliTOS - VAIstradeanas : 08:11 #SS7 Traffico da Colli Albani a Piazza dei Re di Roma.Velocità:10Km/h - LuceverdeRoma : ?? #Roma #traffico - Raccordo Anulare code a tratti tra : ??????Flaminia e Cassia > esterna ??????Boccea e Pisana >es… -