Spiagge libere, sale la protesta: “In Liguria solo 34 chilometri” (Di mercoledì 13 luglio 2022) La mobilitazione nazionale “Presa della battigia” il 14 luglio a Genova. Ecco la mappa regionale degli arenili Leggi su ilsecoloxix (Di mercoledì 13 luglio 2022) La mobilitazione nazionale “Presa della battigia” il 14 luglio a Genova. Ecco la mappa regionale degli arenili

Pubblicità

enpaonlus : In vacanza al mare? Più di 150 spiagge per cani in Italia, libere e attrezzate. Sempre troppo poche rispetto alle e… - ErmannoKilgore : Spiagge libere, sale la protesta: “In Liguria solo 34 chilometri” - Il Secolo XIX - ArciValdiMagra : RT @LegambienteLig: La Presa della Battigia, ovvero il flashmob che si terrà domani anche a Genova per chiedere mare e spiagge libere. Appu… - CelsaLai : @matteosalvinimi Vede Salvini, sarebbe credibile il suo 'ridateci Salvini' se quando era agli Interni non avesse bl… - VercesiErnesto : RT @enpaonlus: In vacanza al mare? Più di 150 spiagge per cani in Italia, libere e attrezzate. Sempre troppo poche rispetto alle esigenze…… -