Sky – Koulibaly al Chelsea tutto fatto, operazione chiusa (Di mercoledì 13 luglio 2022) Kalidou Koulibaly sarà un nuovo giocatore del Chelsea, la conferma arriva da Gianluca Di Marzio di Sky, al Napoli circa 40 milioni. Secondo quanto riferisce l'esperto di calciomercato Di Marzio oramai la trattativa tra il Napoli ed il Chelsea per Koulibaly è in definizione. Nella giornata di oggi arriverà il trasferimento e verrà siglato l'accordo che porterà il giocatore a Londra. Spalletti parlando stasera con i tifosi aveva fatto capire che oramai c'erano pochissime chance. Gianluca Di Marzio svela le cifre della trattativa per Koulibaly al Chelsea: "Al giocatore andranno circa 10 milioni di euro a stagione. Il Chelsea ha anche alzato l'offerta al Napoli. In un primo momento il club inglese aveva messo sul piatto 35 milioni di euro per il difensore ...

