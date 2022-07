Roger Federer corre verso il ritiro dal tennis professionistico?

(Di mercoledì 13 luglio 2022) Cosa vuoi fare da grande, caro? Uno deiti più forti degli ultimi anni (dominatore assoluto delle scenetiche insieme a Rafa Nadal), sta decidendo in questi giorni il suo prossimo futuro nel mondo internazionale della racchetta. Nei giorni scorsi era serpeggiata la notizia della sua partecipazione al prossimo torneo di Wimbledon 2023, ma le ultime parole proferite dall’elvetico sembrano allontanarlo dallo sport che lo ha reso uno degli atleti più famosi e pagati del Pianeta. Le parole diPhoto Credit: via Twitter, @atptour“Se non sei più competitivo, allora è meglio smettere – ha dettoai microfoni del portale olandese Algemeen Dablad –. Non credo di aver bisogno del. ...

Pubblicità

Giusto uno in meno di Nadal, e uno in più di(a quota 20 dall'inizio del 2018), l'altro mostro sacro del tennis del XXI secolo e di tutti i tempi, che difficilmente riuscirà a ...toccherà i 41 anni il prossimo 8 agosto: è assente dai campi dal torneo di Wimbledon dell'anno scorso, ma è iscritto a quello di Basilea in ottobre di Paolo Franci Per il popolo ...Federer lavora per tornare a Basilea e nella Laver Cup, ma ammette: "E’ bello vivere la famiglia, lo sport non è la mia intera identità" ...Lo abbiamo visto pochi giorni fa in quel di Wimbledon con l'idea di tornare a giocare sull'erba londinese e tutti i tifosi ad attenderlo. Ora però, a mente fredda, sembrano essere cambiate le sensazio ...