Pippa Middleton ha avuto il suo terzo figlio è nata una bimba (Di mercoledì 13 luglio 2022) Pippa Middleton ha partorito due settimane fa una bambina. Si tratta del terzo figlio per la sorella della duchessa di Cambridge e il marito James Matthews, che sono anche genitori di Arthur, 3 anni, e Grace, 1. Il pancione di Pippa, 38 anni, era stato avvistato durante i festeggiamenti per il Giubileo della Regina Elisabetta. Leggi su people24.myblog (Di mercoledì 13 luglio 2022)ha partorito due settimane fa una bambina. Si tratta delper la sorella della duchessa di Cambridge e il marito James Matthews, che sono anche genitori di Arthur, 3 anni, e Grace, 1. Il pancione di, 38 anni, era stato avvistato durante i festeggiamenti per il Giubileo della Regina Elisabetta.

Pubblicità

CatelliRossella : Gb: terzo figlio per Pippa Middleton, è nata una bambina - Europa - ANSA - infoitcultura : Pippa Middleton e James Matthews: è nata la terza figlia, ma è mistero sul nome… - redazionerumors : Pippa e suo marito James Matthews sono anche genitori di Arthur, 3 anni e di Grace, 1 anno - carlomio77 : RT @MediasetTgcom24: Pippa Middleton ha avuto il suo terzo figlio: un'altra nipotina per Kate #pippa #william #pippamidldleton #kate #camb… - MediasetTgcom24 : Pippa Middleton ha avuto il suo terzo figlio: un'altra nipotina per Kate #pippa #william #pippamidldleton #kate… -