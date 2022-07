Ordine: “Bonucci-Chiellini università della difesa per De Ligt? Uscito con diploma scuola media” (Di mercoledì 13 luglio 2022) Franco Ordine ha analizzato il rendimento di De Ligt nella Juventus durante la diretta live sul canale JB Live. Il giornalista ha ironizzato sul rendimento dell‘olandese in bianconero, il quale -... Leggi su ilpallonegonfiato (Di mercoledì 13 luglio 2022) Francoha analizzato il rendimento di Denella Juventus durante la diretta live sul canale JB Live. Il giornalista ha ironizzato sul rendimento dell‘olandese in bianconero, il quale -...

Pubblicità

Pall_Gonfiato : #Ordine: “#Bonucci-#Chiellini università della difesa per #DeLigt? Uscito con diploma scuola media” - thomas_novello9 : @_rue126_ @arrivabene L’errore principale non é di De Ligt. Bisogna analizzare tutta l’azione. De Ligt aveva un uom… - thegrandmaximus : RT @finoallafine180: A memoria non ricordo un allenatore,che,per palese colpa sua,ha fatto scappare così tanti giocatori…. Senza andare in… - rob_carnevale : RT @finoallafine180: A memoria non ricordo un allenatore,che,per palese colpa sua,ha fatto scappare così tanti giocatori…. Senza andare in… - giuppy1991 : RT @finoallafine180: A memoria non ricordo un allenatore,che,per palese colpa sua,ha fatto scappare così tanti giocatori…. Senza andare in… -