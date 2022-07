Muore a 5 anni dopo aver inalato l’elio che era dentro a un palloncino La madre | “Voleva farci uno scherzo | ho capito subito che se n’era andato”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 13 luglio 2022)a 5elioa un. La tragedia riportata dai tabloid inglesi è accaduta a Gateshead in Inghilterra. Un bambino di cinqueha infilato la testa in una forma di dinosauro per fare unoai genitori, ma l’oggetto in questione era gonfiato con elio. Il bimbo è stato ritrovato dalla mamma riverso sul pavimento di casa con ilsopra la testa e il collo. Immediati i soccorsila rianimazione sul posto. Il bimbo è stato trasportato con l’elicottero all’ospedale di Newcastle Upon Tyne e lì è rimasto per una settimana in terapia intensiva prima che i genitori decidessero di staccare il respiratore che lo teneva in ...