(Di mercoledì 13 luglio 2022) Ilfa sul serio per Mauro. Secondo quanto riporta RMC Sports dalla Francia, emissari del club brianzolo avrebbero incontrato per ben due volte, compagna di vita e agente dell’attaccante attualmente al Psg ma fuori dai piani di Galtier. L’ex Inter potrebbe dunque accettare la corte della neopromossa, con Galliani che punta ad assicurarsi le sue pzioni per regalare a Stroppa un centravanti da venti gol. SportFace.

Pubblicità

sportface2016 : #Monza, RMC: due incontri con #WandaNara, #Icardi resta il primo obiettivo -

SPORTFACE.IT

Eppure in Francia ora sono certi: una fonte vicina al presidente avrebbe riferito ache il club ... Scatenato ilche, dopo Ranocchia e Cragno, si assicura Carboni del Cagliari per 4 milioni ...Il Paris St. Germain ha deciso: vuole che Neymar vada via. E, secondo quanto riferito ada una fonte vicina al presidente Al - Khelaifi, e poi pubblicato da 'El Pais' e 'As', c'è già ...al, ... Monza, RMC: due incontri con Wanda Nara, Icardi resta il primo obiettivo Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...Puoi liberamente prestare, rifiutare o revocare il tuo consenso, in qualsiasi momento, accedendo al pannello delle preferenze. Puoi acconsentire all'uso delle tecnologie sopra menzionate facendo click ...