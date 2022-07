Mercedes - Germania | al via il processo sulla class-action per le emissioni diesel

(Di mercoledì 13 luglio 2022) Ladeve affrontare una nuova causa legale in. infatti partito illegato allapromossa, presso il tribunale di Stoccarda, dalla Vzbz (Verbraucherzentrale Bundesverband): l'associazione dei consumatori accusa il costruttore tedesco di aver consapevolmente manipolato i test sulledi migliaia di veicoli, installando appositi dispositivi per la contraffazione dei parametri dei motori. Il procedimento, che ovviamente è incentratoquestione dell'inganno perpetrato con consapevolezza dalla Casa tedesca ai danni dei clienti, riguarda, nello specifico, quasi 50 mila esemplari delle Suv GLC e GLK (su un totale di 245 mila vetture sottoposte nel 2018 a una campagna di richiamo in ...

Pubblicità

je_suis_io : @EnricoSoletta @avantibionda lo ha capito la cina, che se fai prosperare i lavoratori, il mercato interno ne guadag… - sigma_tao : germania europa bwm mercedes audi saudi anthony von lamborghini apertura febbraio ali di gabbiano - sigma_tao : germania europa bwm mercedes audi saudi anthony von lamborghini apertura febbraio ali di gabbiano - GOBBOSINASCE1 : LA FERRARI È LA FERRARI IL CAVALLINO RAMPANTE... È ITALIA !!! NON SIAMO MERCEDES O RED BULL AUSTRIA O GERMANIA..LOR… -

Quattroruote

... ed è stata innescata dal VZBZ dopo che laha approvato una legge nel 2018 che ha ...- Benz ha fatto sapere che le accuse dei clienti, così come la class action promossa dal VZBZ, sono ......aiutare il marchio a contrastare la concorrenza di Tesla e dei rivali tedeschi BMW e. ... in, alla fine dell'anno, ma ha bisogno che il software sia pronto. Porsche ha già iniziato la ... Mercedes: in Germania parte il processo sulla class-action per le emissioni diesel - Quattroruote.it Il VZBZ ha accusato il marchio della Stella di aver ingannato i proprietari dei SUV GLC e GLK con dispositivi sulle emissioni manipolati ...Mercedes ha concluso il secondo trimestre del 2022 (aprile-giugno) con 490.000 veicoli venduti in tutto il mondo.