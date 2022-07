M5S: Conte, 'chi ci taccia di irresponsabilità guardi a suo cortile' (Di mercoledì 13 luglio 2022) Roma, 13 lug. (Adnkronos) - "Invito tutte le forze politiche a maneggiare con cura il concetto di responsabilità: chi si straccia le vesti e lancia strali, attribuendo giudizi di responsabilità a destra e a manca deve guardare nel suo cortile e deve interrogarsi se sono stati loro responsabili di questa situazione". Così il leader del M5S Giuseppe Conte, intervenendo all'assemblea congiunta dei parlamentari dove ha annunciato l'Aventino parlamentare sul dl aiuti. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 13 luglio 2022) Roma, 13 lug. (Adnkronos) - "Invito tutte le forze politiche a maneggiare con cura il concetto di responsabilità: chi si straccia le vesti e lancia strali, attribuendo giudizi di responsabilità a destra e a manca deve guardare nel suoe deve interrogarsi se sono stati loro responsabili di questa situazione". Così il leader del M5S Giuseppe, intervenendo all'assemblea congiunta dei parlamentari dove ha annunciato l'Aventino parlamentare sul dl aiuti.

Pubblicità

Giorgiolaporta : Vi ricordate tutte quelle minchiate tipo l’uno vale uno, la democrazia degli iscritti, votiamo tutto su #Rousseau?… - Giorgiolaporta : Non esiste 'esco dall'aula ma poi rientro', 'galleggio ma non affondo' etc. Se domani in #Senato il #Governo non ot… - Open_gol : ?? RETROSCENA: Conte nel pantano dopo il Consiglio Nazionale M5s cerca Draghi per evitare lo schianto #crisidigoverno - cretinetti1 : @PolScorr Il governo Draghi può sopravvivere anche senza l'appoggio di Conte. Questo è il senso della spaccatura de… - grazia_natola : RT @paolocristallo: Il Movimento 5 Stelle non voterà la fiducia in Senato: crisi di governo a un passo. Conte: “Le dichiarazioni di Draghi… -