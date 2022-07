LIVE Tour de France 2022 in DIRETTA: Roglic e Vingegaard attaccano Pogacar a 60 km dal traguardo! (Di mercoledì 13 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LA CLASSIFICA DEL Tour DE France 15.01 Pogacar si è ricucito immediatamente a Vingegaard, ma il danese SCATTA ANCORA! LA JUMBO-VISMA STA PROVANDO A SFINIRE Pogacar! 15.00 RIPARTE ANCORA Vingegaard! MA COSA STIAMO VEDENDO?! 14.59 Un po’ meno brillante Geraint Thomas ma del suo passo riesce a non perdere il contatto con i tre avversari scatenati. 14.58 Pogacar SI È STUFATO DI INSEGUIRE E ATTACCA LUI! CHE MERAVIGLIA QUESTA TAPPA! 14.57 CI PROVA ANCORA Roglic! 14.56 SCATTA Vingegaard! GLI VA SUBITO DIETRO Pogacar! 14.56 Sono circa una ventina i secondi di vantaggio sugli altri uomini di classifica. 14.55 Molla Benoot, rimangono in quattro! Tadej ... Leggi su oasport (Di mercoledì 13 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA DELDE15.01si è ricucito immediatamente a, ma il danese SCATTA ANCORA! LA JUMBO-VISMA STA PROVANDO A SFINIRE! 15.00 RIPARTE ANCORA! MA COSA STIAMO VEDENDO?! 14.59 Un po’ meno brillante Geraint Thomas ma del suo passo riesce a non perdere il contatto con i tre avversari scatenati. 14.58SI È STUFATO DI INSEGUIRE E ATTACCA LUI! CHE MERAVIGLIA QUESTA TAPPA! 14.57 CI PROVA ANCORA! 14.56 SCATTA! GLI VA SUBITO DIETRO! 14.56 Sono circa una ventina i secondi di vantaggio sugli altri uomini di classifica. 14.55 Molla Benoot, rimangono in quattro! Tadej ...

elisatoffoli : Trovate qui il calendario aggiornato del 'Back To The Future Live Tour', che ha purtroppo subito qualche modifica a… - Occe64 : Non per dire, ma il #MengoniLive2022 è primo tra gli eventi più richiesti ed acquistati sul sito di @TicketOneIT .N… - sconnessa_89 : RT @MahmoodItalia: ?? Ghettolimpo Summer Tour - Pordenone. Scatti di @Azalea_live / Maicol Novara - Eurosport_IT : ?? SIAMO LIVE! ?? Segui 'TOUR LIVE' per commentare insieme a noi la 11ª tappa del Tour de France ??????????? Iscriviti… - MikeleKatyCat : @rtl1025 Certo è colpa dei Maneskin... Premessa: non sono un loro fan e non mi piace il genere. Ma dare la colpa a… -