Lecce | in chiusura un affare con la Sampdoria | un giovane talento in arrivo

(Di mercoledì 13 luglio 2022) Ilvuole pescare in casaper rinforzarsi dopo la promozione in Serie A. Nel mirino ci sono Falcone ma non solo, perché...

Pubblicità

ilmetropolitan : #Lecce. Stop a #musica da #mezzanotte e chiusura locali alle 2 - Trmtv : Lecce, nuova ordinanza: chiusura locali alle 2, stop musica a mezzanotte - SampNews24 : #Askildsen-#Lecce, sgambetto al #Cagliari ? Trattativa vicina alla chiusura - tcm24com : Falcone al Lecce, affare in chiusura #Falcone #Lecce #Sampdoria #Spezia - it_samp : #Calciomercato #Samp, #Falcone/#Lecce: trattativa verso la chiusura. -

Pubblicato il 13 Luglio, 2022 Il sindaco diCarlo Salvemini ha firmato questa mattina l'ordinanza che prevede, nel periodo estivo, laanticipata alle 2 e lo stop a musica e suoni a mezzanotte nei pubblici esercizi del centro ...dei locali pubblici alle 2 di notte, con mezzora di tolleranza per ritiro attrezzature e pulizia degli spazi, e stop alla musica a mezzanotte. Dopo le raccomandazioni del Comitato ...La decisione dopo una riunione in Prefettura in cui erano emerse diverse criticità sul fronte della sicurezza e dell'ordine pubblico. Provvedimenti ...BRESSANONE – Sconfitta in rimonta nell’ultima amichevole di caratura internazionale nel precampionato per il Lecce che oggi pomeriggio ... conclusione che supera il portiere Gamboa e poi a chiusura di ...