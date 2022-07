La Versiliana spettacoli e grandi mostre - Cronaca - lanazione.it

Pubblicità

caffeversiliana : Versiliana dei Piccoli, al via gli spettacoli nell’Arena con “Pierino in Blues” Martedì 12 luglio ore 18:30… -

lagazzettadiviareggio.it

L'evento rientra neglipromossi dal 43° Festival La. Nell'ambito del vasto programma dellaè visitabile per tutta l'estate , fino al 28 agosto, la mostra filatelica "...Ma anche rinnovato nella forma, visto che dopo 40 anni il palco del "Caffè" dellaè stato ingrandito e spostato sul lato nord, dando così la possibilità di allestiredi vario ... 'Versiliana dei piccoli', al via gli spettacoli nell'arena con "Pierino in Blues" “La rivoluzione delle sedie“ nel chiostro di Sant’Agostino, comico, graffiante, divertentissimo e pluripremiato, lo spettacolo e di Massimiliano Aceti con Matteo Nicoletta, oggi alle 22. L’evento rien ...Tempo di spettacoli alla Versiliana dei Piccoli. Martedì 12 luglio alle 18.30 debutta il primo spettacolo della stagione dedicata ai bambini promossa dalla Fondazione Versiliana con la consulenza arti ...