La barzelletta di Draghi sul trapianto di cuore e il banchiere – Il video (Di mercoledì 13 luglio 2022) Chi l’ha detto che soltanto Silvio Berlusconi ha la passione delle barzellette? Ieri durante la cena organizzata dall’Associazione Stampa Estera a Villa Aurelia anche Mario Draghi ha dato prova delle sue capacità umoristiche. E autoironiche, visto che ha raccontato una barzelletta con protagonista un banchiere. «Normalmente in queste occasioni spetta un discorso leggero e fuori schema – esordisce il premier -. Avete cominciato bene con un ex banchiere centrale. La conoscete la storia del trapianto di cuore? Vengono proposti due cuori a un paziente, uno di un giovane di 25 anni in splendide condizioni fisiche, l’altro è di un banchiere di 86 anni. Il paziente sceglie il secondo, perché mai? Chiedono i medici: perché non è mai stato usato, risponde il paziente». su ... Leggi su open.online (Di mercoledì 13 luglio 2022) Chi l’ha detto che soltanto Silvio Berlusconi ha la passione delle barzellette? Ieri durante la cena organizzata dall’Associazione Stampa Estera a Villa Aurelia anche Marioha dato prova delle sue capacità umoristiche. E autoironiche, visto che ha raccontato unacon protagonista un. «Normalmente in queste occasioni spetta un discorso leggero e fuori schema – esordisce il premier -. Avete cominciato bene con un excentrale. La conoscete la storia deldi? Vengono proposti due cuori a un paziente, uno di un giovane di 25 anni in splendide condizioni fisiche, l’altro è di undi 86 anni. Il paziente sceglie il secondo, perché mai? Chiedono i medici: perché non è mai stato usato, risponde il paziente». su ...

