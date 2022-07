Joao Pedro verso la Turchia | il Fenerbache sorpassa il Galatasaray

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 13 luglio 2022)si avvicina all’addio al Cagliari. Sull’attaccante sorpasso delsui rivali delL’italo-brasiliano del Cagliari fa gola a tanti, in Italia e non. Lapuò diventare la nuova casa didopo i contatti con ildei giorni scorsi. Come riferito dal giornalista di DAZN Orazio Accomando, però, c’è stato un sorpasso nella trattativa per il giocatore. Nelle ultime ore il Fenerbaçhe ha affondato il colpo presentando la sua offerta da 6 milioni alla società di Giulini. La proposta supera quella degli storici rivali, i quali non hanno saputo accordarsi con gli agenti del giocatore. L'articolo proviene da Calcio News 24.