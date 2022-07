Ipertensione | cos’è | sintomi | cause e trattamento

Leggi su dilei

(Di mercoledì 13 luglio 2022) Il nostro organismo è composto da apparati, organi e tessuti che lavorano in perfetta armonia per il mantenimento dell’omeostasi, cioè dell’equilibrio funzionale al benessere quotidiano. A volte però, fattori esterni o interni possono comprometterne le funzionalità, mettendo così a rischio la nostra salute. Le malattie cardiovascolari rappresentano ancora la principale causa di morte in Italia e nei paesi industrializzati. In questo ambito l’arteriosa non deve essere sottovalutata, sia per importanza che per diffusione. Infatti, secondo il Ministero della Salute in Italia il 18% della popolazione ne è affetto, con una prevalenza che tende ad aumentare man mano che si avanza con l’età, per raggiungere il 50% oltre i 74 anni. Con il supporto della Dottoressa Francesca Giacomazzi, Medico Internista specializzato nella prevenzione, diagnosi e cura delle ...