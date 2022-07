Inter, Dzeko ha le idee chiare sul futuro: vuole restare a Milano (Di mercoledì 13 luglio 2022) Edin Dzeko non vuole lasciare l’Inter Non c’è alcuna intenzione da parte di Edin Dzeko di lasciare Milano e l’Inter nonostante il ritorno di Romelu Lukaku. L’attaccante bosniasco vuole restare alla corte di Inzaghi e anche per questo ha subito respinto al mittente l’offerta della Juventus. “L’attaccante di Sarajevo non ha ricevuto offerte al di là del (deciso) approccio della Juventus subito respinto e, inoltre, ha detto a chiare lettere a tecnico e dirigenti di voler restare a Milano. Al di là delle intenzioni del bosniaco, che potrebbero anche mutare in presenza di proposte allettanti, ogni ipotesi si scontra con l’elevato ingaggio (5 milioni netti) e i 36 anni esibiti dalla carta d’identità”. ... Leggi su intermagazine (Di mercoledì 13 luglio 2022) Edinnonlasciare l’Non c’è alcuna intenzione da parte di Edindi lasciaree l’nonostante il ritorno di Romelu Lukaku. L’attaccante bosniascoalla corte di Inzaghi e anche per questo ha subito respinto al mittente l’offerta della Juventus. “L’attaccante di Sarajevo non ha ricevuto offerte al di là del (deciso) approccio della Juventus subito respinto e, inoltre, ha detto alettere a tecnico e dirigenti di voler. Al di là delle intenzioni del bosniaco, che potrebbero anche mutare in presenza di proposte allettanti, ogni ipotesi si scontra con l’elevato ingaggio (5 milioni netti) e i 36 anni esibiti dalla carta d’identità”. ...

