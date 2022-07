Governo Gb, Johnson: “Me ne vado a testa alta” (Di mercoledì 13 luglio 2022) (Adnkronos) – ”Me ne vado a testa alta”. Così il primo ministro britannico uscente Boris Johnson, definendo ”molto buoni” i candidati alla leadership dei Tory. Lodando i membri del suo Governo, che “hanno svolto un lavoro straordinario nell’aiutare questo Paese in un momento difficile”, Johnson ha ricordato i successi ottenuti, dalla Brexit al primo vaccino anti-Covid fino al ruolo del ”Regno Unito che ha guidato il mondo nell’aiutare il popolo ucraino”. ”E’ vero che non me ne vado per mia scelta, ma sono orgoglioso del lavoro di squadra in tutti quei progetti e sono anche orgoglioso della mia leadership”, ha affermato. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di mercoledì 13 luglio 2022) (Adnkronos) – ”Me ne”. Così il primo ministro britannico uscente Boris, definendo ”molto buoni” i candidati alla leadership dei Tory. Lodando i membri del suo, che “hanno svolto un lavoro straordinario nell’aiutare questo Paese in un momento difficile”,ha ricordato i successi ottenuti, dalla Brexit al primo vaccino anti-Covid fino al ruolo del ”Regno Unito che ha guidato il mondo nell’aiutare il popolo ucraino”. ”E’ vero che non me neper mia scelta, ma sono orgoglioso del lavoro di squadra in tutti quei progetti e sono anche orgoglioso della mia leadership”, ha affermato. L'articolo proviene da Italia Sera.

Pubblicità

NicolaPorro : ?? Ultima ora ?? Caos nel Regno Unito: dimissioni di massa nel governo di #BorisJohnson: cosa succede?? - Agenzia_Ansa : Boris Johnson non si dimette. Nonostante l'ondata di defezioni dal suo governo e il pressing dei ministri, che in s… - lifestyleblogit : Governo Gb, Johnson: 'Me ne vado a testa alta' - - italiaserait : Governo Gb, Johnson: “Me ne vado a testa alta” - LuigiF97101292 : RT @fisco24_info: Governo Gb, Johnson: 'Me ne vado a testa alta': (Adnkronos) - Per il premier britannico uscente sono 'molto buoni i candi… -