Gf Vip 5, un'ex Vippona sta per lanciare la sua autobiografia: "Non risparmierà niente e nessuno" (Di mercoledì 13 luglio 2022) La chicca di gossip trapelata dalle pagine del settimanale Chi, potrebbe far tremare il mondo dello spettacolo. Sembrerebbe infatti che un'ex concorrente della quinta edizione del Grande Fratello Vip abbia intenzione di pubblicare la sua autobiografia "senza risparmiare niente e nessuno". Sarà Rosalinda Cannavò, conduttrice di Casa Chi, conduttrice del programma online della rivista diretta da Alfonso Signorini, autrice di una biografia dove racconterà tutte le fasi della sua vita e della sua giovane carriera. L'attrice, che abbiamo visto al Gf Vip dove ha stretto una profonda amicizia con Dayane Mello, poi naufragata, parlerà anche dell'incontro con Gabriel Garko: Secondo il settimanale in edicola da oggi: L'attrice ed ex gieffina Rosalinda Cannavò sta scrivendo in queste settimane il suo primo libro.

