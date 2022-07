Claudia Rivelli, la sorella di Ornella Muti, patteggia una pena di 1 anno e 5 mesi per traffico di droga dello stupro (Di mercoledì 13 luglio 2022) Ha patteggiato una pena di 1 anno e 5 mesi Claudia Rivelli, attrice e sorella di Ornella Muti, nell’ambito dell’indagine sul traffico di droghe sintetiche, tra cui anche il Gbl, nota come la droga dello stupro) acquistate sul dark web e dall’estero. La pena, concordata con la Procura di Roma, dovrà essere ratificata davanti al gup nei prossimi mesi. La Rivelli è accusata di importazione e cessione di sostanze stupefacenti perché “illecitamente dall’Olanda – si dice nel capo di imputazione dell’ordinanza del gip – con cadenze trimestrali, importava vari flaconi di Gbl provvedendo a inviarne parte al figlio residente a ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 13 luglio 2022) Hato unadi 1e 5, attrice edi, nell’ambito dell’indagine suldi droghe sintetiche, tra cui anche il Gbl, nota come la) acquistate sul dark web e dall’estero. La, concordata con la Procura di Roma, dovrà essere ratificata davanti al gup nei prossimi. Laè accusata di importazione e cessione di sostanze stupefacenti perché “illecitamente dall’Olanda – si dice nel capo di imputazione dell’ordinanza del gip – con cadenze trimestrali, importava vari flaconi di Gbl provvedendo a inviarne parte al figlio residente a ...

