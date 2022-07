CFR Cluj vs FC Pyunik : pronostico e possibili formazioni (Di mercoledì 13 luglio 2022) Il CFR Cluj e l’FC Pyunik si riuniscono per la seconda tappa del primo turno di qualificazione alla Champions League, dopo che nell’incontro d’apertura non sono stati segnati gol. Le vincitrici di questa sfida affronteranno l’F91 Dudelange o il Tirana nel secondo turno di questo mese. Il calcio di inizio di CFR Cluj vs FC Pyunik è previsto oggi mercoledi 13 luglio alle 20:30 Anteprima della partita CFR Cluj vs FC Pyunik: a che punto sono le due squadre? CFR Cluj Come abbiamo visto in diverse partite di qualificazione al primo turno in questo periodo, il pedigree europeo non conta nulla nel corso dei 90 minuti, e il Cluj lo ha scoperto a caro prezzo contro il Pyunik. La squadra di Dan Petrescu si ritrova regolarmente nella ... Leggi su sport.periodicodaily (Di mercoledì 13 luglio 2022) Il CFRe l’FCsi riuniscono per la seconda tappa del primo turno di qualificazione alla Champions League, dopo che nell’incontro d’apertura non sono stati segnati gol. Le vincitrici di questa sfida affronteranno l’F91 Dudelange o il Tirana nel secondo turno di questo mese. Il calcio di inizio di CFRvs FCè previsto oggi mercoledi 13 luglio alle 20:30 Anteprima della partita CFRvs FC: a che punto sono le due squadre? CFRCome abbiamo visto in diverse partite di qualificazione al primo turno in questo periodo, il pedigree europeo non conta nulla nel corso dei 90 minuti, e illo ha scoperto a caro prezzo contro il. La squadra di Dan Petrescu si ritrova regolarmente nella ...

