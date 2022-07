Cerca di uccidere Juan Carrito spingendolo in un burrone: l’orsa Bambina invade il territorio (Di mercoledì 13 luglio 2022) Juan Carrito è un orso famoso, possiamo scriverlo. Dopo la sua incursione in una pasticceria di Roccaraso filmata e postata su siti e social, l’esemplare di orso marsicano è diventato una star. Certo, una star ma c’è da fare attenzione. Anche perché lui si avvicina molto al centro abitato e va monitorato. Il primo a essere in pericolo, al momento, appare però proprio lui. Perché a contendergli il territorio e non in modo amichevole è arrivata Bambina, un’orsa di otto anni senza radiocollare. Nel territorio dell’Alto Sangro, l’orsa ha provato a spingerlo in un burrone. Tentativo fallito ma per puro caso: lei è stata distratta da un rumore e se n’è andata. Il fatto è stato documentato da Ente Parcol. Anche Bambina si avvicina molto ai centri abitati e ha ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 13 luglio 2022)è un orso famoso, possiamo scriverlo. Dopo la sua incursione in una pasticceria di Roccaraso filmata e postata su siti e social, l’esemplare di orso marsicano è diventato una star. Certo, una star ma c’è da fare attenzione. Anche perché lui si avvicina molto al centro abitato e va monitorato. Il primo a essere in pericolo, al momento, appare però proprio lui. Perché a contendergli ile non in modo amichevole è arrivata, un’orsa di otto anni senza radiocollare. Neldell’Alto Sangro,ha provato a spingerlo in un. Tentativo fallito ma per puro caso: lei è stata distratta da un rumore e se n’è andata. Il fatto è stato documentato da Ente Parcol. Anchesi avvicina molto ai centri abitati e ha ...

Pubblicità

FQMagazineit : Cerca di uccidere Juan Carrito spingendolo in un burrone: l’orsa Bambina invade il territorio - LiberoReporter : Cerca killer e lo incarica di uccidere rivale in amore sul darkweb, denunciato - Gaebaldi : Cerca killer e lo incarica di uccidere rivale in amore sul darkweb, denunciato - HOME4US5 : @swagzzayn cerca di non uccidere tommi per uno stupido like amore tu sei più figa di quella là comunque oggi che f… - _d3f3nc3less_ : @R34DYXT0RUN aaa aiuto lo prenderò sicuro <3 io sto leggendo il primo e parla di una ragazza che ha il potere di uc… -