Pubblicità

PianetaMilan : #Capello: “#Zaniolo ha talento ma deve curarsi. Mi ricorda Roberto #Baggio” #ACMilan #Milan #SempreMilan - SestiDario : @GoalItalia Capello: Zaniolo prende il posto di Paulo Dybala per quello è utile! Di Maria giocherà al posto di Chie… - ShootersykEku : #Zaniolo è il miglior talento attuale in Italia,il problema sono i due infortuni ad entrambe le ginocchia,se capisc… - 1987_Lorenza : RT @onlyju70: @GoalItalia #Zaniolo ha 23 anni, giovane talento italiano, di grande prospettiva futura...?? Ed è anche juventino ???? #FinoAll… - AdeNugraha999 : RT @GoalItalia: Siete d'accordo con le parole di Capello? ?? #Zaniolo -

Fabio Licari per la Gazzetta dello Sport FABIO'A volte mi chiedo se davverosarebbe utile alla Juve. In fondo hanno preso Di Maria, hanno già Cuadrado... Non riesco a capire'. Fabio, opinionista Sky, legge il campionato ...... oggi a parlare a cuore aperto al talento della Roma è Fabio. L'ex tecnico di Juventus, Milan, Roma, Inghilterra e Russia non è convinto di vederein bianconero e lo esorta con ...Fabio Capello parla del calciomercato dell'Inter e di Paulo Dybala ecco le dichiarazioni dell'ex tecnico, oggi commentatore.Fabio Capello ha analizzato la situazione delle varie squadre di Serie A durante il calciomercato e ha parlato anche del Milan.