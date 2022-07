Cambiaso, visite mediche e firma con la Juventus. Poi via libera al prestito con il Bologna in pole (Di mercoledì 13 luglio 2022) Andrea Cambiaso si appresta a diventare un nuovo calciatore della Juventus. L'esterno classe 2000 questa mattina ha svolto le visite mediche di rito prima della consueta firma con la Vecchia... Leggi su ilpallonegonfiato (Di mercoledì 13 luglio 2022) Andreasi appresta a diventare un nuovo calciatore della. L'esterno classe 2000 questa mattina ha svolto ledi rito prima della consuetacon la Vecchia...

Pubblicità

romeoagresti : #Juventus: #Cambiaso è arrivato al J Medical per sottoporsi alle visite // Cambiaso has arrived at J Medical to und… - GiovaAlbanese : #Juventus: domani mattina visite mediche per #Cambiaso ? #calciomercato - DiMarzio : #Calciomercato | @juventusfc, iniziate le visite mediche per #Cambiaso ???? - Pall_Gonfiato : #Cambiato si appresta a firmare con la #Juventus per poi essere ceduto - Vishwa51284672 : RT @romeoagresti: #Juventus: #Cambiaso è arrivato al J Medical per sottoporsi alle visite // Cambiaso has arrived at J Medical to undergo h… -