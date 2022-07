Cagliari | il Fenerbahce supera tutti per Joao Pedro | c’è l’accordo

(Di mercoledì 13 luglio 2022) Calciomercato: ilavrebbetonella corsa atrovandodefinitivo Il futuro disembra essersi delineato. Sarà in Turchia, ma non al Galatasaray comeavrebbero pensato. C’è infatti stato il blitz delche si è inserito a sorpresa, scavalcando la concorrenza dei connazionali e del Torino. La squadra turca e il– secondo quanto riportato da Sky Sport – avrebbero trovato un accordo sulla base di 6.5 milioni più bonus e un contratto triennale per il giocatore. Nella giornata di venerdì sono attesi in Turchia gli agenti dell’attaccante per discutere in merito ai dettagli finali. LEGGI TUTTE LE ...

DiMarzio : #Calciomercato | @Fenerbahce, i dettagli dell'acquisto di #JoaoPedro - SkySport : ULTIM'ORA MERCATO FENERBAHCE, ACCORDO COL CAGLIARI PER JOAO PEDRO Affare da 6.5 milioni più bonus, a lui tre anni d… - Glongari : Anche il #Fenerbahçe ha sondato il terreno per Joao Pedro del #Cagliari. Il giocatore ha già un’offerta dal #Galatasaray. - Sosa1453 : RT @DiMarzio: #Calciomercato | @Fenerbahce, i dettagli dell'acquisto di #JoaoPedro - CalcioNews24 : #JoaoPedro a un passo dal #Fenerbahce -

