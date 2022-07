"Una roba da matti": Nicola Porro svela come l'Europa ci sta svendendo (Di martedì 12 luglio 2022) Nicola Porro ha tuonato contro la decisione europea di bandire dal 2035 le auto a benzina e diesel e Giorgia Meloni ha sottoscritto ogni sua singola parola. "Che senso ha smettere di produrre per poi andare a comprare i beni da quei Paesi che li realizzano senza alcun rispetto ambientale? È una roba da matti", ha tuonato il conduttore durante l'ultima puntata del suo programma Quarta Repubblica, su Rete 4. Quindi la leader di Fratelli d'Italia ha ripreso testuale il suo discorso: "Sull'altare della transizione ecologica stiamo per distruggere l'industria dell'automotive, senza capire che così diventeremo una succursale della Cina, da cui già oggi dipendiamo per le batterie e le terre rare. Il tutto mentre Pechino avvia due mega centrali a carbone, non esattamente green". Giorgia Meloni, infatti, con un post ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 12 luglio 2022)ha tuonato contro la decisione europea di bandire dal 2035 le auto a benzina e diesel e Giorgia Meloni ha sottoscritto ogni sua singola parola. "Che senso ha smettere di produrre per poi andare a comprare i beni da quei Paesi che li realizzano senza alcun rispetto ambientale? È unada", ha tuonato il conduttore durante l'ultima puntata del suo programma Quarta Repubblica, su Rete 4. Quindi la leader di Fratelli d'Italia ha ripreso testuale il suo discorso: "Sull'altare della transizione ecologica stiamo per distruggere l'industria dell'automotive, senza capire che così diventeremo una succursale della Cina, da cui già oggi dipendiamo per le batterie e le terre rare. Il tutto mentre Pechino avvia due mega centrali a carbone, non esattamente green". Giorgia Meloni, infatti, con un post ...

