Ucraina | sale a 33 morti bilancio raid su Chasiv Yar a Donetsk

(Di martedì 12 luglio 2022) Kiev, 12 lug. (Adnkronos/Dpa/Europa Press) - Si aggrava ildel bombardamento diYar: almeno 33 persone sono morte e altre nove sono rimaste ferite dopo che sabato sera un attacco russo ha colpito un condominio nella città della regione di Kherson, nel sud dell'. Il numero è stato confermato dal Servizio di emergenza statale dell'in un post su Facebook, in cui si precisa che tra le nuove vittime c'è un minore. Il servizio di emergenza ha rinvenuto nove persone ferite tra le macerie, anche se non escludono che se ne possano trovare altre, quindi le operazioni di soccorso continuano.

Media: Unione Europea verso 7° pacchetto sanzioni contro Mosca L'Unione Europea ha in programma di proporre un nuovo settimo pacchetto di sanzioni contro la Russia per la sua guerra in...Le prime otto navi straniere sono arrivate ieri nei porti dell'per esportare prodotti agricoli, ha fatto sapere Kiev. Sul campoa 33 morti il bilancio del bombardamento di Mosca sul condominio Chasiv Yar, nel Donetsk. Secondo gli Usa l'Iran si ...Kiev, 12 lug. (Adnkronos/Dpa/Europa Press) - Si aggrava il bilancio del bombardamento di Chasiv Yar: almeno 33 persone sono morte e altre nove sono ...