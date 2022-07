Traffico Roma del 12-07-2022 ore 09:30 (Di martedì 12 luglio 2022) Errore: L'attributo resource non è valido. Luceverde Roma Buongiorno dalla redazione in primo piano la situazione sulla Flaminia penalizzata da un incidente incidente che sta provocando ancora incolonnamenti a partire da Prima Porta sino al bivio di Tor di Quinto ripercussioni e code per chi dal raccordo anulare diretto sulla stessa Flaminia così come permangono ripercussioni in via di Grottarossa interessata ad Ancona 20 in direzione della Flaminia sulla data l’ora permangono rallentamenti e code a tratti sull’intero anello nelle due direzioni sotto la turbano della Roma L’Aquila code tra l’uscita di Tor Cervara il bivio per la tangenziale est è in tangenziale ancora code dall’uscita Pietralata Monti Tiburtini fino allo svincolo Parioli Campi Sportivi in direzione Stadio Olimpico incolonnamenti anche sulla Salaria da Fidene alla tangenziale la ... Leggi su romadailynews (Di martedì 12 luglio 2022) Errore: L'attributo resource non è valido. LuceverdeBuongiorno dalla redazione in primo piano la situazione sulla Flaminia penalizzata da un incidente incidente che sta provocando ancora incolonnamenti a partire da Prima Porta sino al bivio di Tor di Quinto ripercussioni e code per chi dal raccordo anulare diretto sulla stessa Flaminia così come permangono ripercussioni in via di Grottarossa interessata ad Ancona 20 in direzione della Flaminia sulla data l’ora permangono rallentamenti e code a tratti sull’intero anello nelle due direzioni sotto la turbano dellaL’Aquila code tra l’uscita di Tor Cervara il bivio per la tangenziale est è in tangenziale ancora code dall’uscita Pietralata Monti Tiburtini fino allo svincolo Parioli Campi Sportivi in direzione Stadio Olimpico incolonnamenti anche sulla Salaria da Fidene alla tangenziale la ...

Pubblicità

il_cappellini : Sto guidando in centro a Roma, c'è così traffico che sto dando nuovo senso allo slogan elettorale 'La città dei 15… - in_appennino : RT muoversintoscan '???TRAFFICO REGOLARE In #A1, in direzione Roma: code RISOLTE in uscita a Firenze Scandicci pro… - in_appennino : RT muoversintoscan '?? In #A1, in direzione Roma: code per traffico intenso in uscita a Firenze Scandicci provene… - VAIstradeanas : 09:32 #SS7 Traffico da Colli Albani a Piazza dei Re di Roma.Velocità:10Km/h - romaatac1 : ?? #BusRoma #RomaNord #atac ??#Incidente in via #Flaminia Nuova, traffico intenso dalla stazione di Prima Porta dir.… -