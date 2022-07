Totti e Ilary Blasi addio, chi sono le coppie più longeve della TV? (Di martedì 12 luglio 2022) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Nel mondo dello spettacolo e della tv si sono formate molte coppie, andiamo a vedere quali sono quelle più longeve dopo l’addio tra Francesco Totti e Ilary Blasi. In pochi si aspettavano che tra l’ex capitano della Roma e la conduttrice di Mediaset ci potesse essere una rottura, ma purtroppo così è stato. Un’altra coppia Leggi su youmovies (Di martedì 12 luglio 2022) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Nel mondo dello spettacolo etv siformate molte, andiamo a vedere qualiquelle piùdopo l’tra Francesco. In pochi si aspettavano che tra l’ex capitanoRoma e la conduttrice di Mediaset ci potesse essere una rottura, ma purtroppo così è stato. Un’altra coppia

Pubblicità

trash_italiano : In un universo parallelo, Ilary Blasi e Francesco Totti hanno smentito Dagospia, dopo che Amadeus ha annunciato al… - trash_italiano : Ilary Blasi conferma la fine del matrimonio con Francesco Totti. - Agenzia_Ansa : L'annuncio di Ilary Blasi: 'Dopo vent'anni insieme e tre splendidi figli, il mio matrimonio con Francesco Totti è t… - Girlwholaughed : Ma veniamo alle cose importanti, quindi Totti e Ilary hanno annunciato la separazione o no? - dalila_cav : RT @sophocata: scusate non ho capito draghi va da mattarella per impedire la separazione tra totti e ilary che verrà annunciata al tg1 dell… -