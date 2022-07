Svezia femminile vs Svizzera femminile: pronostico e possibili formazioni (Di martedì 12 luglio 2022) La Svezia Women cercherà di conquistare la sua prima vittoria di Women’s Euro 2022 quando affronterà la Svizzera Women a Bramall Lane mercoledì 13 luglio. Anche la Svizzera punta a conquistare tre punti per la prima volta nel torneo dopo aver giocato 2-2 contro il Portogallo nella partita di apertura. Il calcio di inizio di Svezia femminile vs Svizzera femminile è previsto alle 18 Prepartita Svezia femminile vs Svizzera femminile: a che punto sono le due squadre? Svezia femminile La Svezia ha iniziato la sua stagione con un pareggio per 1-1 contro i campioni ... Leggi su sport.periodicodaily (Di martedì 12 luglio 2022) LaWomen cercherà di conquistare la sua prima vittoria di Women’s Euro 2022 quando affronterà laWomen a Bramall Lane mercoledì 13 luglio. Anche lapunta a conquistare tre punti per la prima volta nel torneo dopo aver giocato 2-2 contro il Portogallo nella partita di apertura. Il calcio di inizio divsè previsto alle 18 Prepartitavs: a che punto sono le due squadre?Laha iniziato la sua stagione con un pareggio per 1-1 contro i campioni ...

